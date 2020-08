Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1125) Einbruch in Baumarkt - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (12.08.2020) auf Donnerstag (13.08.2020) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise und warnt vor günstigen Angeboten in Kleinanzeigen-Portalen.

Im Zeitraum von 23:45 Uhr (Mittwoch) bis 04:00 Uhr (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte durch das Einschlagen von Fensterscheiben Zugang zu einem Baumarkt im Gewerbegebiet Neumühle. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Aus dem Baumarkt entwendeten die Unbekannten verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von circa 20.000 Euro. Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich überwiegend um Garten- und Baugeräte (unter anderem Mähroboter und Kettensägen). Aufgrund der Vielzahl der Geräte ist davon auszugehen, dass der Abtransport mit einem Transporter erfolgte.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Zudem warnt die Kriminalpolizei vor günstigen Angeboten von Neuware, insbesondere oben genannter Gartengeräte, bei Kleinanzeigen-Portalen. Hierbei könnte es sich unter Umständen um Diebesgut handeln. Im Zweifelsfall verständigen Sie die Polizei, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden.

Michael Petzold/n

