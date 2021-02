Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A 5 - Stau nach Auffahrunfall

Lahr (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen hat am Montagmorgen im Berufsverkehr zu einer kilometerlangen Staubildung geführt. Die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Aktuell läuft der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei - im dortigen Bereich verläuft die Autobahn zweispurig. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagengespanns dürfte nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davongetragen haben. Der Vorausfahrende blieb nach ersten Feststellungen unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

