Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 201219 Tönisvorst-St.Tönis: Einbruch in Einfamilienreihenhaus

Tönisvorst-St. TönisTönisvorst-St. Tönis (ots)

Unbekannte drangen am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Corneliusstraße ein. Nachdem Ihnen das Eindringen über die Terrassentüre nicht gelang, schlugen Sie eine Glastür in der ersten Etage ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und verließen das Haus durch den Keller. Was sie entwendeten steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /JP (1116)

