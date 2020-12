Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einamilienhaus

Nettetal-HinsbeckNettetal-Hinsbeck (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14.12.2020, 12:00 Uhr und Freitag, 18.12.2020, 15:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße Voursenbeck in Nettetal-Hinsbeck eingebrochen. Die oder der Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus und durchwühlten alle Räume. Entwendet wurde u. a. Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0 / fd (1115)

