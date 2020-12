Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus

Kempen-St.HubertKempen-St.Hubert (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.12.2020, 15:00 Uhr und Freitag, 18.12.2020, 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße Escheln in Kempen-St. Hubert einzubrechen. Sie versuchten vergeblich ein Küchenfenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0 / fd (1114)

