Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag bei Schnürpflingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW von Ammerstetten in Richtung Schnürpflingen. An einer Einmündung bog er in Richtung Hüttisheim ab. Hierbei übersah er einen 56-Jährigen. Der fuhr dort mit seinem Toyota und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzte gab es nicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten von Vorfahrt und Vorrang und zu schnelles Fahren sind die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Und sie seien in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in Eile sind. Eile sei aber im Straßenverkehr fehl am Platz, mahnt die Polizei. Sie appelliert, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

++++0741888

Mandy Andratzek, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell