Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einparkversuch mit Folgen

Bückeburg (ots)

(PP) Am Dienstag, den 14.09. beabsichtigte gegen 15:05 Uhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer einen BMW vom Fahrbahnrand der Zufahrt zum Dr.Witte-Platz in Bückeburg rückwärts umzuparken und übersah dabei eine 74-jährige Fußgängerin, die in Höhe des dortigen Restaurants die Fahrbahn überquerte. Die Bückeburgerin fiel durch den folgenden Anstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme räumte der Unfallverursacher ein, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein und am vergangenen Wochenende auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben, was durch einen folgenden Drogenvortest auf der Dienststelle bestätigt wurde. Nachdem eine Blutentnahme angeordnet und die Einleitung entsprechender Strafverfahren mitgeteilt wurde, stellten die Beamten zusätzlich fest, dass gegen den 25-jährigen auch noch ein Haftbefehl vorlag. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung des haftbefreienden Betrages, konnte der 25-jährige Unfallverursacher die Dienststelle verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell