Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Suche nach einer vermissten Person nimmt ein gutes Ende!

Nienburg (ots)

(Haa) Am frühen Donnerstagmorgen suchten mehrere Funkstreifenwagen der Polizei und der Polizeihubschrauber Phönix das Gebiet rund um die Kreisstadt nach einer vermissten Person ab. Gegen 02:25 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer im Stadtgebiet ansässigen medizinischen Einrichtung einen 70-jährigen Patienten als abgängig. Weil der Senior auf lebenswichtige Medikamente angewiesen war und das Gebäude außerdem nur in leichter Kleidung und ohne Schuhe verlassen hatte, führte die Polizei eine großflächige Suche nach ihm durch. Gegen kurz vor fünf Uhr meldete eine Anwohnerin in Höhe der Straße St. Annen verdächtige Geräusche. Die Polizeibeamten durchsuchten aufgrund des Hinweise die gesamte Umgebung inklusive der angrenzenden Kleingartenkolonie. Allerdings ohne Erfolg.

Die Suchmaßnahmen wurden erst eingestellt, als sich gegen 07:00 Uhr eine Mitarbeiterin der Einrichtung beim Polizeikommissariat meldete. Die Angestellte gab an, dass der ältere Herr wohlbehalten wieder zurückgekehrt sei. Auf Nachfrage berichtete sie, dass eine Stadthägerin den Rentner in ihrem Pkw zurückgebracht hatte. Der 70-Jährige hatte in der Nacht Zuflucht in dem unverschlossenen Pkw der Frau gesucht und war am Morgen dort von ihr entdeckt worden. Ohne zu zögern hatte die Damen den hilflosen Herren dann zurück in die Einrichtung gefahren.

