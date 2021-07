Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht mit rotem Fahrzeug?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Donnerstag aus Otterbach gemeldet worden. Gesucht wird der Verursacher, der zwischen 11.15 und 12.30 Uhr in der Straße "Am Hang" ein geparktes Auto beschädigt hat.

Der Halter des betroffenen Fahrzeugs meldete der Polizei, dass er seinen Mazda gegen 11.15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 3 auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abstellte. Als er gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, war der Kotflügel hinten links beschädigt.

Vermutlich war ein anderes Auto, das daneben geparkt hatte, beim Rangieren gegen den Mazda gestoßen. Der Verursacher hinterließ rote Lackspuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell