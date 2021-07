Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Pkw gestreift

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr durch die Riesenstraße gefahren ist. Der Mann war mit seinem Laster in Richtung Hauptstraße unterwegs und bog an der Einmündung auch nach rechts in diese ab. Allerdings schwenkte beim Abbiegen das Fahrzeugheck des Lkw nach links aus und streifte einen Pkw, der dort ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz abgestellt war.

Der BMW wurde am Außenspiegel getroffen und beschädigt - der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Erste Hinweise auf den Verursacher liegen vor; die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

