Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Fahrrad gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Donnerstagabend am Willy-Brandt-Platz ein Mountainbike gestohlen. Zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr machten sie sich an dem Fahrrad zu schaffen und knackten das Schloss. Der Drahtesel war an eine Laterne gekettet. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad mit roten Streifen. Es sind zwei verschiedenfarbige Reifen montiert. Insgesamt verfügt das Rad über 21 Gänge. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell