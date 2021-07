Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katz-und-Maus-Spiel endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Das "Katz-und-Maus-Spiel" einer 18-Jährigen mit der Polizei hat jetzt Konsequenzen. Am Donnerstagabend wählte die Frau den Notruf und teilte den Beamten mit, dass am Fackelrondell rund ein Dutzend Personen ihren Freund bedrohten. Einsatzkräfte rückten aus, konnten aber vor Ort nichts dergleichen feststellen. Wenig später klingelte das Notruftelefon erneut. Die 18-Jährige teilte nun mit, dass ihr Freund am Rathaus bedroht werde. Auch dort: Fehlanzeige. Stattdessen hielt sich die 18-Jährige mit einer Freundin am Willy-Brandt-Platz auf und pöbelte eine Familie an. Den alkoholisierten Frauen wurde ein Platzverweis erteilt. Auf die 18-Jährige kommt jetzt unter anderem eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen zu. |erf

