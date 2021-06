Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Glasverbot auf dem Patz der Alten Synagoge - Einsatzlage in der Freiburger Innenstadt" - Hier: Zusammenfassung des Einsatzgeschehens in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Freiburg (ots)

Wie bereits am Vortag befanden sich auch in der Nacht von Samstag, 26.06.2021, auf Sonntag bereits ab 20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg.

In der Spitze kamen dort - etwa um 0 Uhr - schätzungsweise 500 Personen zusammen. Das von der Stadt verfügte Glasverbot wurde weitgehend eingehalten, Personen die aufgrund des Glasverbots angesprochen werden mussten, zeigten in den allermeisten Fällen Verständnis und entsorgten ihre Glasflaschen in den dafür vorgesehenen Containern. Viele Personen wichen offensichtlich jedoch auch auf Örtlichkeiten um den Platz der Alten Synagoge herum aus. Dort waren teilweise größere Gruppen feststellbar, die auch Glasflaschen mit sich führten.

Die Stimmung in der Innenstadt blieb zunächst über weite Strecken friedlich. Zu fortgeschrittener Stunde wurden jedoch vereinzelt Straftaten gemeldet. So soll es nach aktuellem Kenntnisstand im Laufe der Nacht zu drei Körperverletzungsdelikten und einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Es wurden jeweils Ermittlungen eingeleitet.

Mindestens zwei Personen, die Drogen bei sich führten, müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten; mehrere Personen, die ihre Notdurft in der Öffentlichkeit verrichteten, müssen zudem mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Nicht nur auf dem Platz der Alten Synagoge, auch an anderen Örtlichkeiten kamen Personengruppen zusammen. Im Bereich Lederleplatz versammelten sich im Laufe des Abends bis zu circa 50 Personen, ebenfalls schätzungsweise 50 Personen wurden jeweils in den Bereichen Augustinerplatz, Münsterplatz und Stadtgarten gezählt. Im Bereich Martinstor kamen im Laufe des Abends bis zu ca. 300 Personen zusammen, im Seepark waren es in der Spitze etwa 450.

Im Laufe des Abends verzeichnete die Polizei zahlreiche Beschwerden wegen Ruhestörung. Laute Personengruppen wurden zur Einhaltung der Ruhe ermahnt, das laute Abspielen von mobilen Musikboxen wurde frühzeitig unterbunden. Ab circa 1 Uhr waren an den genannten Örtlichkeiten deutliche Abwanderungsbewegungen feststellbar, weshalb bei der Polizei nur noch vereinzelt Beschwerden wegen Ruhestörung eingingen.

Stand: 27.06.2021, 3:30 Uhr

Oec

Ursprungsmeldung:

Aufgrund des Einsatzgeschehens des vergangenen Wochenendes in der Freiburger Innenstadt befanden sich in der Freitagnacht, 26.06.2021, bereits ab 20:00 Uhr Einsatzkräfte auf dem Platz der Alten Synagoge. Im Zeitraum 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens galt erstmals die Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg über ein Glasverbot. Der städtische Vollzugsdienst und die polizeilichen Einsatzkräfte führten hierzu ab 20:00 Uhr diverse erläuternde Bürgergespräche.

Es fanden sich im Laufe des Abends etwa 250 Personen auf dem Platz ein. Die Stimmung blieb insgesamt jedoch weitestgehend friedlich, das Glasverbot wurde eingehalten oder auf Ansprache adäquat reagiert. Im Bereich des Seeparks fanden sich im Laufe des Abends etwa 100 Personen auf der Wiese im Bereich des Studentenwohnheims ein. Die Stimmung hier blieb ebenfalls friedlich, bis Mitternacht reduzierte sich die Personenanzahl erheblich, so dass nur vereinzelte Beschwerden wegen Ruhestörungen eingingen.

Etwa 150 Personen konnten in der Spitze im Mensagarten festgestellt werden. Hier kam es vereinzelt zu Körperverletzungsdelikten, insgesamt blieb die Lage dort allerdings ebenfalls friedlich. Bis Mitternacht fanden sich im Bereich des Lederleplatzes etwa 100 Personen ein, welche bis etwa 01:00 Uhr nach Ansprache durch die Einsatzkräfte nach und nach abwanderten. Vereinzelt kam es hierbei zu Provokationen der Polizei sowie zu diversen Anwohnerbeschwerden bezüglich des Lärms. Auf dem Augustinerplatz konnten etwa 50 Personen festgestellt werden, Musik wurde hier jedoch nicht gehört und die Stimmung blieb friedlich.

Insgesamt schien die Innenstadt aufgrund des guten Wetters bis weit nach Mitternacht gut besucht. Die Menschenansammlungen verteilten sich auf unterschiedliche Örtlichkeiten, wobei große Akzeptanz des Glasverbots auf dem Platz der Alten Synagoge sowie insgesamt ein weitestgehend friedlicher Verlauf festgestellt werden konnten.

Stand: 02:00 Uhr

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell