POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kollision zwischen Motorroller und Radfahrerin - leicht verletzte Person - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Landkreis Emmendingen

Gemeinde Reute

Am 25.06.2021, um 17:10 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer die Hauptstraße in Reute von Emmendingen kommend und bog nach rechts in die Anton-Siegel-Straße ab.

Hierbei kam es vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu einer Kollision mit einer 61-jährigen Radfahrerin, welche an der Einmündung von der Anton-Siegel-Straße nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde an beiden Ellenbogen und am rechten Handgelenk leicht verletzt.

Der Rollerfahrer sah sich kurz nach der Radfahrerin um, muss also den Verkehrsunfall bemerkt haben, und fuhr anschließend weiter auf der Anton-Siegel-Straße. Die Radfahrerin konnte zum Rollerfahrer lediglich sagen, dass es sich um eine jüngere männliche Person handeln müsste, das Kennzeichen des Rollers konnte nicht abgelesen werden.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, unter der Tel: 07641 582-0, zu melden.

