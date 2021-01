Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auffahrunfall mit Personenschaden

Zum Zusammenstoß von drei Fahrzeugen kam es am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße in Edelfingen. Die beiden Fahrer zweier Audis standen im Bereich der dortigen Bushaltestelle an einer roten Ampel und warteten ordnungsgemäß. Der 26-jährige Fahrer eines Nissan bemerkte dies vermutlich zu spät und krachte in den Audi eines 31-Jährigen. Dessen Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Audi eines 67-Jährigen geschoben. Der 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, an den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 25.000 Euro.

