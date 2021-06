Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Radfahrer kollidieren miteinander - geringer Sachschaden

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg - Neuburg

Am Freitagnachmittag, 25.06.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es an der Ausfahrt des Spielplatzes in der Karlsstraße in Freiburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Kind aus dem dortigen Spielplatz auf die Straße gefahren und dort mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Hierbei kamen beide zu Fall.

Die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg (0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

