Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Granitstelen beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In Brombach wurden am Montag, 19.04.2021, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, drei Granitstelen an einer Grundstückszufahrt in der Römerstraße 6 durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Fahrzeugführer beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Granitstelen stieß. Drei der Granitstelen brachen dabei ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich danach von dem Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Unfall dürfte nicht unbemerkt geblieben sein. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell