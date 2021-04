Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Bus streift geparktes Fahrzeug und fährt weiter

Freiburg (ots)

Durch eine Zeugin konnte am Dienstag, 20.04.2021 gegen 06.10 Uhr beobachtet werden, wie ein Bus ein in der Hauptstraße geparkten Suzuki streifte. Die Busfahrerin hielt an und begutachtete den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, stieg aber wieder ein und fuhr davon. In Zell am Busbahnhof konnte die 37 Jahre alte Unfallverursacherin angetroffen werden. Sie erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht.

