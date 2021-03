Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Diebe hatten es auf Elektroroller abgesehen

Karlsruhe (ots)

Elektroroller in bislang unbekannter Stückzahl haben Diebe in der Nacht auf Dienstag bei einem Einbruch in Untergrombach erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Eindringlinge zwischen 18 Uhr und 07:30 Uhr über ein Zaunelement Zutritt auf das Firmengelände in der Straße "Im Schollengarten". Auf dem Gelände hebelten sie vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeuges zwei Baucontainer auf. Ein weiterer Behälter wurde unter erheblichen Kraftaufwand aufgezogen. Aus den Containern nahmen die Täter mehrere Elektroroller an sich. Anschließend verschwanden die Diebe über den gegenüberliegenden Feldweg in bislang unbekannte Richtung, weshalb das Polizeirevier Bruchsal auf der Suche nach Zeugen ist. Dieser werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell