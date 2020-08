Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Folgenreiche Kollision

Isselburg (ots)

Zwei leicht verletzte Fahrer, circa 14.000 Euro Sachschaden: Beim Linksabbiegen ist es am Donnerstag zur Kollision zweier Autos in Isselburg-Werth gekommen. Ein 23-Jähriger war gegen 07.45 Uhr auf der Straße Münsterlandtor in Richtung Bocholt unterwegs. Als der Velener nach links in die Deichstraße abbog, prallte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen eines 41-jährigen Bocholters zusammen. Die Verletzten kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

