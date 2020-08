Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekleidet in der Innenstadt

Rhede (ots)

Erneut soll sich am Mittwoch eine Frau in Rhede nackt in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Zeugen beobachteten sie zunächst gegen 16.10 Uhr, als sie sich singend und tanzend auf der Neustraße aufhielt. Ein weiterer Vorfall spielte sich nach Angaben von Zeugen gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Hamalandplatz ab. Bereits in der vergangenen Woche (Link zur betreffenden Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4678824) war die Polizei wie berichtet in gleicher Sache nach Rhede gerufen worden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und setzten die zuständigen Behörden in Kenntnis.

