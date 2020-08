Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Frau zeigt sich zum wiederholen Male nackt in der Öffentlichkeit

Rhede (ots)

Eine 50 Jahre alte Frau aus Rhede sorgte am Mittwoch, gegen 14.05 Uhr auf der Neustraße wieder einmal für einen Polizeieinsatz. War sie in der Vergangenheit häufig als lautstarke Randaliererin aufgefallen, zeigt sie sich in den letzten Wochen mehrfach gänzlich entkleidet in der Öffentlichkeit - auch gegenüber Kindern.

Die Fälle wurden allesamt zur Anzeige gebracht.

Am Mittwoch nahmen die Polizeibeamten die Frau, die kein Einsehen zeigte, in Gewahrsam. Zudem wurde das Ordnungsamt zur Prüfung von weiteren Maßnahmen hinzugezogen. Letztlich lehnte die zuständige Ärztin eine zwangsweise Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung ab.

