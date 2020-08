Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Ingewahrsamnahme nach fortlaufenden Verstößen gegen die CoronaSchutzVerordnung

Südlohn-Oeding (ots)

Ein 23 Jahre alter, in Südlohn untergebrachter Mann, verstieß am Mittwochmorgen hartnäckig gegen die Pflicht, in Supermärkten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er war gleich mehrfach in verschiebenden Supermärkten aufgefallen und wollte auch einen Platzverweise der Polizei nicht befolgen, sodass er zu gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen wurde.

