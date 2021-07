Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wem ist ein größeres Fahrzeug im Uni-Wohngebiet aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise ein größeres Fahrzeug hat am Mittwochabend in der Kurt-Schumacher-Straße einen parkenden Pkw beschädigt. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, weshalb die Polizei jetzt wegen Fahrerflucht ermittelt. Mindestens 2.000 Euro Sachschaden verursachte der Verantwortliche an dem schwarzen BMW. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr beobachtet? Wem ist am Mittwochabend ein größeres Fahrzeug im Uni-Wohngebiet aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

