Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Autofahrerin achtet nicht auf Radfahrer

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall in der Ludwigstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin übersah den Mann beim Spurwechsel. Als die Frau sich nach rechts einordnete, um in die Morlauterer Straße abzubiegen, achtete sie nicht auf den geradeaus fahrenden 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Sanitäter brachten den Fahrradfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 650 Euro schätzt. |erf

