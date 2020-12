Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch in Imbiss

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Industriestraße am 25.12.2020, gegen 00:50 Uhr in eine Imbissbude einzubrechen. Hierzu machte er sich an mehreren Vorhängeschlössern zu schaffen. Es gelang dem Täter nicht in den Imbiss einzudringen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

