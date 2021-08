Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: Zwei Tatverdächtige nach schwerem Bandendiebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Seit Ende April 2021 ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen gegen vier Tatverdächtige im Alter von 20 bis 33 Jahren wegen des Verdachts des fortgesetzten, bandenmäßigen Diebstahls hochwertiger Pedelecs. Als die Tatverdächtigen am 30. April nach einem Einbruch in eine Garage in Leonberg in ihrem Auto ohne Kennzeichen von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollten, ergriffen sie die Flucht und kamen schließlich von der Fahrbahn ab. Während zwei von ihnen zu Fuß flüchten konnten, wurde ein 20-Jähriger vorläufig festgenommen. Im Fluchtfahrzeug wurden neben dem Diebesgut auch Einbruchswerkzeug und Maskierungsmittel festgestellt.

Nach dem Ergebnis der folgenden, teilweise verdeckt geführten Ermittlungen sollen die vier rumänischen Staatsangehörigen in mindestens 20 Fällen im süddeutschen Raum hochwertige Pedelecs gestohlen und anschließend veräußert haben. Dazu sollen sie unterschiedliche Fahrzeuge benutzt und auch Tankbetrügereien verübt haben. Am Montag wurden ein 20-Jähriger und ein 33-Jähriger beim Verlassen ihres aktuellen Aufenthaltsortes in Pforzheim festgenommen. Dabei stellten die Ermittler zwei gestohlene Pedelecs sicher. Die bei dem Amtsgericht Stuttgart beantragten Haftbefehle wurden noch am selben Tag in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell