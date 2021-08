Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Trickdieb unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße "Auf dem Graben" ist ein 58-jähriger Mann am Dienstag gegen 10:20 Uhr auf einen Trickdieb reingefallen. Der etwa 45 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren, der mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet war, bat um Wechselgeld und war anschließend bei der Suche nach Münzen im Geldbeutel behilflich. Dabei zog er unbeachtet 85 Euro in Scheinen heraus, deren Verlust der 58-Jährige erst kurze Zeit später bemerkte.

