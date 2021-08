Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte am Dienstag gegen 09:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rutesheimer Straße in Leonberg. Die 24-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Rutesheimer Straße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Schwabstraße wollte eine 20-jährige Nissan-Fahrerin von der Krankenhauszufahrtsstraße auf die Rutesheimer Straße einbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei die die vorfahrtsberechtigte 24-Jährige mit ihrem Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Die 20-Jährige Nissan-Lenkerin und ihre 38-jährige Beifahrerin mussten leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

