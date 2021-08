Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Ein Leichtverletzter und 14.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf B 296

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Herrenberg ereignete. Gegen 21:15 Uhr verließ der 33-jährige Fahrer eines VW die Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Herrenberg und wollte nach links auf die Bundesstraße 296 in Richtung Herrenberg abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Mazda-Lenker, der auf der Bundesstraße in Richtung Mönchberg/Kayh unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich der 20-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

