Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss mit verletztem Fahrradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Samstag, dem 03.07.2021 gegen 15:10 Uhr ereignete sich in der Turnstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein PKW-Fahrer befuhr die Zweibrücker Straße in einem verkehrsberuhigten Bereich am dortigen ALDI-Markt in Richtung Turnstraße. Dort wollte er nach rechts in die Turnstraße abbiegen und übersah hierbei den aus der Turnstraße verbotswidrig nach links in den verkehrsberuhigten Bereich einbiegenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Fahrradfahrer vom Fahrrad stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Fahrradfahrer wurde anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Trunkenheit in Verkehr, sowie einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen. |pips

