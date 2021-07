Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Brand in Dachgeschoßwohnung

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Samstag, 03.07.2021, gegen 16:30 Uhr, zu einem Brand mit Verpuffung in einer Dachgeschoßwohnung in der Horebstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in der Wohnung. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 33 Feuerwehrleuten und 9 Fahrzeuge im Einsatz und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach Einschätzung der Feuerwehr entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Ein Gutachter des THW stellte fest, dass zwei Wohnungen durch das Feuer unbewohnbar wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |pips

