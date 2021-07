Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrern

Ludwigswinkel (ots)

Ein 56-jähriger Motorradfahrer und seine 52-jährige Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag schwer verletzt worden.

Der Mann und die Frau waren am Samstag, den 03.07.2021 kurz vor 12 Uhr in einer Gruppe von Motorradfahrern aus den Niederlanden von Ludwigswinkel in Richtung Salzwoog unterwegs. Auf einer Geraden überholte die Gruppe noch eine Gruppe von Radfahrern. Der 56-jähriger Motorradfahrer fuhr nach dem Überholvorgang - als einziger der Gruppe - jedoch weiter mittig auf der Fahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber den frontalen Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht mehr verhindern. Die beiden schwer verletzten Motorradfahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige Fahrer des PKW blieb unverletzt.

Das Motorrad und der PKW waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Landesstraße 487 war zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. |pidn

