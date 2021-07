Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 02.07.2021 gegen 11:50 Uhr ereignete sich in der Simter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine Verkehrsteilnehmerin, die die Simter Straße in Richtung Landauer Straße befuhr, missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten von links aus der Charlottenstraße kommenden Motorradfahrer, woraufhin es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Hierbei stürzte der Motorradfahrer auf die Seite und verletzte sich am Knie. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf ca. 1500EUR geschätzt wird. |pips

