Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkten Pkw beschädigt und weitergefahren

Clausen (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr wurde in der Straße Auf dem Blaul in Clausen ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden entsprechend zu kümmern. Da sich der Unfall im Bereich einer Arztpraxis ereignete und dort zur Unfallzeit reger Personenverkehr herrschte, erhofft sich die Polizei Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher aus der Bevölkerung. /piwfb

