Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw brennt vollständig aus

Hermersberg (ots)

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum geriet am Freitagvormittag ein französischer Kleinwagen auf einem Zufahrtsweg zum Hermersberger Modellflugplatz in Brand. Als die Fahrzeugführerin eine starke Rauchentwicklung an dem Fahrzeug wahrnehmen musste, stellte sie den Wagen direkt ab und stieg aus. Obwohl nun schon Flammen aus dem Motorraum kamen, konnte die 54-jährige Fahrerin ihre drei Hunde aus dem Fahrzeug retten. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das vollständige Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern. Allerdings konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nachdem der erste Schreck verdaut war, ging es der Fahrerin und ihren Hunden wieder gut. /piwfb

