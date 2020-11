Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (09.11.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 22.00 Uhr an der Bahnhofstraße. Als der 23-Jährige den Polizisten seinen Ausweis aushändigte, fiel versehentlich aus seiner Geldbörse ein Klemmtütchen Marihuana auf den Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten 13 weitere mutmaßlich verkaufsfertige Portionen an Marihuana sowie vier Tütchen in denen sich insgesamt 6,9 Gramm Amphetamin befanden. Wie sich herausstellte, bestand gegen den Tatverdächtigen aufgrund einer noch offenen Jugendarreststrafe ein Haftbefehl. Der wohnsitzlose deutsche Tatverdächtige soll im Laufe des Dienstags (10.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt werden.

