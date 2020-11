Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 46-Jähriger auf Straße angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (09.11.2020) an der Ostendstraße einen 46 Jahre alten Mann angegriffen und versucht, sein Portemonnaie zu stehlen. Der 46-Jährige hielt sich gegen 19.50 Uhr vor einem Supermarkt in der Ostendstraße auf. Der Täter trat von hinten an den Mann heran und sprühte ihm offenbar Reizgas in die Augen. Zudem versuchte der Unbekannte, die Geldbörse des 46-Jährigen an sich zu nehmen, die dieser in seiner Hosentasche trug. Dem Mann gelang es, seinen Angreifer abzuwehren, er flüchtete ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Mann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

