Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Stuttgart-DegerlochStuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagmittag (09.11.2020) an der Einmündung Reutlinger Straße / Michaelstraße zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher fuhr gegen 13.15 Uhr die Michaelstraße entlang und wollte nach links in die Reutlinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 41 Jahre alte Frau, die mit ihrem Fahrrad in der Reutlinger Straße von links heranfuhr und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Radfahrer Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten noch vor Ort. An beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 Euro.

