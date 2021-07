Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 01.07.2021 14:00 Uhr bis zum 02.07.2021 08:30 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Zweibrücker Straße vermutlich durch eine Verkehrsunfallflucht beschädigt. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren PKW in dem genannten Zeitraum sowohl auf dem dortigen ALDI-Parkplatz, als auch auf dem Parkplatz des Kauflands. Am nächsten Tag bemerkte sie einen Streifschaden an der Frontstoßstange. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

