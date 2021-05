Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Werkzeuge aus Garage gestohlen

Ankum (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Elektrowerkzeuge aus einer Garage in der Straße An der Baumschule. Der Wert des Diebesgutes, u. a. Maschinen der Marken Makita und Stihl, beträgt zusammen etwa 2.000 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

