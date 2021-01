Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Steinheim ermittelt und in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Freitag, den 22. Januar, gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Steinbeisstraße in Steinheim, bei dem ein zunächst unbekannter Täter mit einem Baseballschläger auf einen 19-Jährigen eingeschlagen hatte und anschließend geflüchtet war, hat die Kriminalpolizei Ludwigsburg einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene türkische Staatsangehörige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

