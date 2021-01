Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: filmreife Szenen bei nächtlichem Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Aus einem Krimi-Drehbuch könnten die Szenen stammen, die sich in der Nacht zum Freitag in Renningen-Malmsheim abspielten. Gegen 23.00 Uhr stellte ein Anwohner der Anna-Rauh-Straße zwei Unbekannte vor seinem Haus fest, die offensichtlich prüften, ob sich seine Garage und die vor dem Wohnhaus abgestellten Autos öffnen ließen. Als sich der Mann lautstark bemerkbar machte, ergriffen die beiden Personen die Flucht. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere, die von Beamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unterstützt wurden, fahndeten im Anschluss intensiv nach den beiden Geflüchteten. Mehrfach konnten die Tatverdächtigen, zu denen detaillierte Personenbeschreibungen vorlagen, in Malmsheim von den Polizisten gesichtet und verfolgt werden. Im Bereich des Rathauses hatte eine Streifenwagenbesatzung schließlich zuletzt Sichtkontakt zu den Verdächtigen. Gegen 01.15 Uhr ging ein dubioser Notruf bei der Polizei ein. Vermutlich setzten die beiden Tatverdächtigen einen gefälschten Notruf ab, um die fahndenden Polizisten aus dem Ortskern heraus zu locken. Die vermeintlich verdächtige Wahrnehmung wurde umgehend von Beamten im Streifenwagen und vom Polizeihubschrauber aus überprüft. Doch die Gesamtumstände blieben fragwürdig. Etwa 15 Minuten später beobachteten Polizisten ein Taxi, das am Rathausplatz hielt. Der Taxifahrer wurde befragt und gab an, für eine Fahrt nach Stuttgart bestellt worden zu sein. Der Anrufer habe dabei sehr leise gesprochen. Die Polizisten nahmen hierauf verdeckte Positionen ein. Nachdem der Taxifahrer per Handy mitgeteilt hatte, am vereinbarten Abholort zu sein, steuerten zwei Verdächtige von der Kirche aus das Taxi an. Als sie die Beamten entdeckten, nahmen sie erneut "die Füße in die Hand". Sie flüchteten über einen Hof und einen Gartenzaun in die Perouser Straße. Dort endete gegen 01.35 Uhr die Flucht der beiden 17- und 18-Jährigen. Beamte des Polizeireviers Leonberg nahmen sie vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Verständigung einer Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden die beiden Tatverdächtigen, die in Stuttgart wohnhaft sind, auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

