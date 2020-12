Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Einbruch in Tennishalle

Zwischen Sonntag, 27. Dezember 2020, 19.40 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Sportallee zu einem Einbruch in eine Tennishalle. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Tennishalle und entwendeten aus dieser ein Fernsehgerät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cappeln- PKW zerkratzt

Zwischen Sonntag, 27. Dezember 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 11.00 Uhr, kam es im Bereich Cappeln zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die Fahrzeugseite einen grauen Audi Q 7, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Der PKW stand im Tatzeitraum sowohl in der Magdeburger Straße als auch in der Wacholder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 23. Dezember 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 09.05 Uhr, kam es in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte seitlich einen auf einem Parkstreifen stehenden VW Up. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek/ Bühren- Verkehrsunfall mit schwer und leicht verletzten Personen

Am Montag, 28. Dezember 2020, gegen 17.50 Uhr, kam es in der Emsteker Straße (Bundesstraße 72) in Höhe der Auffahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Achim befuhr die Bundesstraße 72 aus Richtung Schneiderkrug kommend und beabsichtigte nach links auf die A 1 in Richtung Osnabrück aufzufahren. Beim Abbiegen übersah dieser einen entgegenkommenden PKW einer 56-jährigen Fahrerin aus Löningen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Verkehrsunfall der 33-jährige Fahrer leicht sowie seine Mitfahrerin, eine 25-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid, schwer verletzt. Die 56-jährige Fahrerin wurde schwer sowie zwei Mitfahrer, ein 8-jähriges Kind sowie ein 60-Jähriger aus Schweinfurt, schwer und leicht verletzt. Alle fünf verletzten Personen wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 12000 Euro geschätzt.

