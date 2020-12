Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Sonntag, 27. Dezember 2020, 19.30 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 06.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die vier Reifen eines braunen Kia Ceed, der auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Große Straße stand. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta- Einbruch in Garage

Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, zwischen 16.30 Uhr und 16.46 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einer Garage in der Schulstraße in Vechta. Dort durchsuchte dieser einen nicht verschlossenen Pkw. Der Täter und ein vor dem Haus wartender Täter wurden durch eine Passantin bei einer weiteren Tatausführung gestört. Die Täter flüchteten anschließend über die Raiffeisenstraße in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Ein Täter wurde als ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß, schlank, bekleidet mit einer Jogginghose mit zwei weißen Streifen und einem Oberteil mit einem weißen Aufdruck beschrieben. Der weitere Täter wurde als ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, schlank beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 26. Dezember 2020, 22.00 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 06.30 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Horn zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen VEC-BP 19 von einem schwarzen Peugeot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Diebstahl eines Ortseingangs-/ausgangsschildes

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 24. Dezember 2020, gegen 23.00 Uhr, in der Straße Dornbusch zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter knickten den Mast des Ortseingangs-/ausgangsschildes ab und lösten die Verschraubungen des Schildes. Anschließend entwendeten die Täter das Ortsschild. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ entwendete Kennzeichen an PKW angebracht/ körperliche Auseinandersetzung mit Taxifahrer

Am Montag, 28. Dezember 2020, gegen 06.35 Uhr, wurde der Polizei ein verdächtiger PKW in der Heinrichstraße gemeldet. Der Fahrer des PKW soll u.a. in Schlangenlinien fahren. Polizeibeamte konnten den PKW in der Matthiasstraße feststellen und kontrollieren. Im PKW befand sich ein 33-jähriger Mann aus Steinfeld. Dieser steht gegenwärtig im Verdacht, den PKW gefahren zu haben. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der PKW nicht zugelassen und es befanden sich entwendete Kennzeichen an dem PKW. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und werden an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Außerdem ergab sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach Abschluss wurde der 33-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Am selben Tag, gegen 08.15 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast in der Straße Samskamp gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie den 33-jährigen Mann aus Steinfeld sowie einen 62-jährigen Taxifahrer fest. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ sich der 33-Jährige mit einem Taxi von Vechta nach Dinklage fahren. Während des Bezahlvorganges für die Fahrt soll der 33-Jährige dem Taxifahrer einen zuvor ausgehändigten Bargeldschein entrissen und versucht haben, zu flüchten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, infolgedessen der Taxifahrer sich leicht verletzte. Zwei Passanten sollen dem Taxifahrer zu Hilfe gekommen und den 33-Jährigen festgehalten haben. Gegen diesen wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere die beiden zu Hilfe kommenden Passanten, sich bei der Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) oder in Vechta (Tel. 04441-9430) zu melden.

