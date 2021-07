Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Aufbruch und Portemonnaie Diebstahl angezeigt.

Iserlohn (ots)

Auto aufgebrochen

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag, 08.07.2021, brachen unbekannte Täter einen in der Holbeinstraße abgestellten VW einer 21 Jährigen auf. Die Täter entwendeten den fahrzeugschein und einen im Fahrzeug liegenden Rucksack mit persönlichen Gegenständen.

Geldbörse geklaut

Am Donnerstag, 08.07.201, in der Zeit von 18 Uhr -19 Uhr, saß eine Geschädigte auf einer Parkbank in der Grünanlage zwischen Görrestraße uns Seilerseestraße. Sie verließ einmal kurz ihren Platz, um Müll in einen nahegelegenen Mülleimer zu werfen. Hierbei ließ sie ihre Handtasche auf der Bank zurück. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl der Geldbörse und dem Pkw Aufbruch nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell