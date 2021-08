Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen - Korntal: Zeugen gesucht - Unfall mit Leichtverletzter und 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Solitudeallee und der Zuffenhauser Straße in Korntal zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Zuffenhauser Straße und wollte nach links in die Solitudeallee abbiegen. Zeitgleich befuhr die 33-jährige Fahrerin eines VW Polo die Zuffenhauser Straße aus Richtung Bergstraße kommend und wollte ihrerseits nach links abbiegen, um auf der Zuffenhauser Straße zu bleiben. Im weiteren Verlauf kam es, obwohl die Kreuzung mit einer Ampel geregelt ist, zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Unfallzeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter Tel. 07156 4352-0 zu melden.

