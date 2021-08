Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Zwei Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und zwei Totalschäden forderte am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Glemseckstraße/Berliner Straße. Der 46-jährige Fahrer eines Opel war auf der Glemseckstraße von Eltingen kommend in Richtung Ramtel unterwegs und fuhr bei ausgefallener Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß er mit dem bevorrechtigten VW eines 26-Jährigen zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

