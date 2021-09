Polizei Aachen

POL-AC: Mit Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger bei Unfall verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall in der Eckenerstraße ist gestern Abend (14.09.2021, 19.05 Uhr) ein 33-jähriger Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Mann war gemeinsam mit einer 31-jährigen Beifahrerin in Richtung Weiern unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Zaun durchbrach. Ein weiteres geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Beifahrerin blieb unverletzt.

Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige mit Haftbefehl gesucht wird und sowohl Fahrzeug, als auch die darauf angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Den Beamten hatte er bei seiner Befragung zunächst einen falschen Namen genannt. Eine Blutprobe soll zeigen, ob er bei dem Unfall unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Der durch den Unfall stark beschädigte Pkw wurde sichergestellt.

