POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. FD

Unfallflucht

Brand - In den frühen Morgenstunden des Montags (27.09.) kam auf der B458 von Fulda in Richtung Hilders kurz vor der Ortslage Brand ein silbergrauer Opel Zafira aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in die dortige Schutzplanke und wurde anschließend nach links in den Straßengraben abgewiesen, wo es stark beschädigt zum Stehen kam. Als die Polizei am Unfallort eintraf, befanden sich keine Kennzeichen mehr an dem Pkw. Der Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizeistation Hilders

Unfall mit Sachschaden

Fulda - Am Samstag (25.09.) kam es auf der Frankfurter Straße, gegen 09:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Mann aus Tann hatte mit seinem VW Golf auf dem Seitenstreifen der stadtauswärts führenden Frankfurter Straße geparkt und wollte beim Einfahren in den Verkehr wenden. Dabei übersah er den stadtauswärts fahrenden Dodge Ram eines 53-jährigen Mannes aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.500 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallflucht

Kirchheim - Am Donnerstag (23.09.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr, parkte ein 22-jähriger Osnabrücker seinen schwarzen VW Amarok in der ersten Reihe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Industriestraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen, rechten Radkasten fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Bad Hersfeld - Am Sonntag (26.09.), gegen 3:45 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Gießen die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Eichhof. In Höhe der Anschlussstelle Europakreisel kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen einen Betonpfosten mit Pfeilbake und wurde auf die dortige Schutzplanke geladen. Anschließend landete der Pkw mit der linken Fahrzeugseite auf der Fahrbahn, bis er schließlich auf allen vier Rädern wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Es entstand Totalschaden am Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Stück Schutzplanke beschädigt und ein Betonpfosten mit Pfeilbake aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Unfall mit Fußgängerin

Alsfeld - Am Samstag (25.09.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld die Schwabenröder Straße in Richtung Ludwigsplatz. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kollidierte der Pkw-Führer mit einer 38-jährigen Alsfelderin, welche den Ludwigsplatz zu Fuß überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Alsfeld

Von der Fahrbahn abgekommen

Schotten - Am Samstag (25.09.) fuhr ein BMW-Fahrer, gegen 19:20 Uhr, die B 455 aus Schotten kommend in Richtung Rainrod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Unfall

Schotten-Burkhards - Am Sonntag (26.09.) fuhr ein Ford-Fiesta-Fahrer, gegen 4:50 Uhr, die K 141 von Burkhards kommend in Richtung B 276. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Leichtverletzter nach Unfall durch Vorfahrt missachtet

Grebenhain - Am Freitag (24.09.), gegen 14:20 Uhr, fuhr ein Mazda-Fahrer die Hauptstraße (B 275) aus Vaitshain kommend in Richtung Hartmannshain. Eine Vito-Tourer-Fahrerin wollte zeitgleich auf die B 275 auffahren und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vito auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Beifahrerin des Mazda wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Verletztes Kind nach Unfall

Schlitz-Rimbach - Am Sonntag (26.09.) befuhr, gegen 15 Uhr, ein BMW-X5-Fahrer die Rimbacher Straße aus Ober-Wegfurth kommend, als ein 10-jähriges Kind mit seinem Mountainbike von dem Weg "Troßbach" auf die Rimbacher Straße auffuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Autofahrer den Zusammenprall mit dem 10-Jährigen Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.300 Euro.

Polizeistation Lauterbach

